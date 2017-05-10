Інститут аналітики та адвокації промоніторив закупівлі на Сумщині

1 148 закупівель (5,5% від загальної кількості закупівель) – медичні, загальна очікувана вартість яких становить 264,9 млн грн. У звітному періоді успішно завершились закупівлі на суму 187,7 млн. грн., загальна економія коштів у яких становить 8%. Середній рівень учасників на торгах становить 2,07. Половина оголошених закупівель проведена за конкурентними процедурами – 564, де 38,4% - допорогові закупівлі. Ці дані свідчать про використання більшістю замовників системи електронних закупівель з метою заощадження бюджетних коштів за результатами проведення закупівель.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1076, що передбачає нову редакцію закону про публічні закупівлі, спрямовану на революційні зміни у сфері публічних закупівель. Нововведення умовно можна поділити на чотири блоки:
- підвищення ефективності закупівель;
- введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель;
- удосконалення механізму оскарження;
- гармонізація з міжнародними стандартами.
Моніторинг здійснювала представниця ГО «Інститут аналітики та адвокації» Олена Дмитренко.
Марія Мигаль
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