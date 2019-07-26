На Сумщині пройде традиційний фестиваль «Кролевецькі рушники» 19-22 вересня у Кролевці пройде Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники».

У період з 19 по 22 вересня вже в двадцять четверте у м.Кролевець пройдуть заходи Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Кролевецькі рушники».

Програма фестивалю, як завжди, насичена й цікава. Відкриття фестивалю відбудеться традиційно на території музею кролевецького ткацтва, що є символічним для фестивалю, який має таке ім’я. Після урочистого відкриття фестивалю в районному будинку культури розпочнеться Міжнародний конкурс пісенної творчості «Мелодії вічності».

Значна частина фестивального часу присвячена популяризації кролевецького рушника. В рамках фестивалю відбудетьсямистецько-дискусійна платформа за участю майстрів, науковців, поціновувачів ткацького ремесла. Мета даного заходу – поєднати минуле рушника і його сучасним, показати спадкоємність поколінь. Презентацію свого закладу та майстер-класи із ручного переборного ткацтва проводитимуть майстри – учні ДПТНЗ «Кролевецьке вище професійне училище» та їх наставників.

До фестивалю фахівцями музею кролевецького ткацтва традиційно готується кілька друкованих видань, презентація яких пройде під час заходу.

У суботу, 21 вересня , фестивальне дійство розгорнеться на площі Миру біля районного будинку культури. В рамках локації «Ласкаво просимо!» -виставка майстрів прикладного мистецтва та виступи фольклорних колективів Сумщини.

На сцені районного будинку культури - концертна програма «Україна в кролевецькім рушнику», за участю провідних митців України. Увечері відбудеться вуличний концерт на проспекті Миру, де цього дня святкуватимуть День мікрорайону.

Завершується фестивальна програма традиційним гала-концертом «Рушникова душа України».

Протягом фестивальних днів працюватимуть різнопланові виставки та виставки-продажі. У музеї кролевецького ткацтва експонуватиметься виставка ікон та божників. В районному будинку культури будуть оформлені виставки: тканого рушника від заслуженого майстра народної творчості України Олени Петрової, короваїв та старовинних рушників від сільських громад, робіт молодих митців – майстра різьблення по дереву Сергія Шкури та юної художниці Анни Коноваленко.

У закладах освіти та культури - творчі зустрічі з літераторами-земляками, презентації їх творчих доробків.