Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:58116

На Сумщині пройде традиційний фестиваль «Кролевецькі рушники»

19-22 вересня у Кролевці пройде Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники».

У період з 19 по 22 вересня вже в двадцять четверте у м.Кролевець пройдуть заходи Міжнародного літературно-мистецького фестивалю «Кролевецькі рушники».

Програма фестивалю, як завжди, насичена й цікава. Відкриття фестивалю відбудеться традиційно на території музею кролевецького ткацтва, що є символічним для фестивалю, який має таке ім’я. Після урочистого відкриття фестивалю в районному будинку культури розпочнеться Міжнародний конкурс пісенної творчості «Мелодії вічності».

Значна частина фестивального часу присвячена популяризації кролевецького рушника. В рамках фестивалю відбудетьсямистецько-дискусійна платформа за участю майстрів, науковців, поціновувачів ткацького ремесла. Мета даного заходу – поєднати минуле рушника і його сучасним, показати спадкоємність поколінь. Презентацію свого закладу та майстер-класи із ручного переборного ткацтва  проводитимуть майстри – учні ДПТНЗ «Кролевецьке вище професійне училище»  та їх наставників.

До фестивалю фахівцями музею кролевецького ткацтва традиційно готується кілька друкованих видань, презентація яких пройде під час заходу.

У суботу, 21 вересня , фестивальне дійство розгорнеться на площі Миру біля районного будинку культури. В рамках локації «Ласкаво просимо!»  -виставка майстрів прикладного мистецтва та виступи фольклорних колективів Сумщини.

 На сцені районного будинку культури - концертна програма «Україна в кролевецькім рушнику», за участю провідних митців України. Увечері відбудеться вуличний концерт на проспекті Миру, де цього дня святкуватимуть День мікрорайону.

Завершується фестивальна програма традиційним гала-концертом «Рушникова душа України».

Протягом фестивальних днів  працюватимуть  різнопланові виставки та виставки-продажі. У музеї кролевецького ткацтва експонуватиметься виставка ікон та божників. В районному будинку культури будуть оформлені виставки: тканого рушника від заслуженого майстра народної творчості України Олени Петрової, короваїв та старовинних рушників від сільських громад, робіт молодих митців – майстра різьблення по дереву Сергія Шкури та юної художниці Анни Коноваленко.

У закладах освіти та культури - творчі зустрічі з літераторами-земляками, презентації їх творчих доробків.

Фото
Досуг Кролевец Кролевецькі рушники

По тематике

04.09.2019 16:23

В Кролевце собираются бастовать коммунальщики

Сотрудники КП «Кролевецводоканал» написали обращение к Кролевецкому горсовету по поводу тарифов на водоснабжение....

02.09.2019 09:31

В Кролевце причиной трагедии стали наушники

31 августа в Кролевце, на железнодорожном переходе, погиб житель района, 1993 года рождения....

У Кролевці на День міста пройде Хрестовоздвиженський ярмарок
30.08.2019 17:38

У Кролевці на День міста пройде Хрестовоздвиженський ярмарок

Хрестовоздвиженський ярмарок та святкування Дня міста відбудеться 7 вересня у міському парку Кролевця....

На железнодорожном вокзале нашли труп мужчины (фото, 18+)
04.08.2019 14:05

На железнодорожном вокзале нашли труп мужчины (фото, 18+)

На Сумщине полиция просит о помощи в установлении личности мужчины....

26.07.2019 10:45

Кролевец и окрестности оставят без газа на целый день

В связи с проведением работ по капитальному ремонту газовых сетей 6 августа с 8-00 до 18-00 будет прекращено распределение природного...

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
Вчера 11:50
На Сумщині пройде традиційний фестиваль «Кролевецькі рушники»
Сегодня 12:58
Інститут аналітики та адвокації промоніторив закупівлі на Сумщині
Сегодня 12:28
Роменские кинологи участвуют в чемпионате мира во Франции
Сегодня 12:19
В Сумах снова не смогли перекроить исполком
Сегодня 11:43
У Сумах відкрили виставку Дмитра Браги
Сегодня 11:24
В Сумах «сдуло» еще одну остановку
Сегодня 11:17
Сумские чиновники не знают, кто у них «самый умный»
Сегодня 11:04
Суд взыскал с Шосткинского завода «Звезда» возмещение за загрязнение почвы химикатами
Сегодня 11:00
На Сумщине будут судить пьяного водителя, который совершил смертельное ДТП
Сегодня 10:38
На Сумщине сгорело 10 гектаров сухостоя
Сегодня 10:36
Сегодня в Сумах пройдет праздник «Сумщина олимпийская «CITIUS, ALTIUS FORTIUS»
Сегодня 10:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.