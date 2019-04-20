Сумским хоккеисткам отдали 1,4 га земли под стадион

Речь идет о земельном участке рядом с «Эпицентром», где планируют построить стадион для хоккея на траве. «За» проголосовали 23 депутата.
История с этим участком тянется уже 4 года, однако только сейчас МСК «Сумчанка» получила землю. Еще на один рядом претендует ФЦ «Барса», хотя раньше планировалось отдать всю землю под хоккейный стадион с легкоатлетическим ядром.
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