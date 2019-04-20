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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26314

Сумским хоккеисткам отдали 1,4 га земли под стадион

Сегодня, 18 сентября, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение «О предоставлении коммунальному предприятию Сумского городского совета «Муниципальный спортивный клуб по хоккею на траве «Сумчанка» земельного участка по адресу: г. Сумы, ул. Героев Крут, 1/1 в постоянное пользование».

Речь идет о земельном участке рядом с «Эпицентром», где планируют построить стадион для хоккея на траве. «За» проголосовали 23 депутата.

История с этим участком тянется уже 4 года, однако только сейчас МСК «Сумчанка» получила землю. Еще на один рядом претендует ФЦ «Барса», хотя раньше планировалось отдать всю землю под хоккейный стадион с легкоатлетическим ядром.

Спорт МСК Сумчанка Хоккейный стадион

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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