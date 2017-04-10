В Сумах будут судить заммэра из-за конфликта интересов Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 2 протокола о нарушении требований по урегулированию конфликта интересов в отношении заммэра Сум Алены Дмитревской.

Так, составлено 2 протокола в отношении заместителя Сумского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Алены Дмитревской, которая, выполняя полномочия главы временной комиссии по рассмотрению обращений Жуплева А.В., Рак Т.Е., Лебединец Н.М., Лебедевой Н.Д., Перминова С.И., Рак К.В., Чехановской И.С., не сообщила о наличии у нее реального конфликта интересов, возникшего при рассмотрении обращения Жуплева А.В., в котором заявитель, в частности, жаловался на противоправные действия самой г-жи Дмитревской, и в условиях реального конфликта интересов приняла участие в подготовке акта проверки комиссии, сообщает сайт ведомства.