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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55572

Экс-начальник сумской полиции стал главным копом Запорожья: для него уже есть резонасное дело

Новым главой полиции Запорожской области стал экс-начальник главка Сумщины Николай Лушпиенко.

Сегодня, 18 сентября, руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев представил личному составу нового начальника управления полиции Запорожской области, пишет «Первый Запорожский».

Новым главой полиции области стал экс-начальник полиции Сумской области генерал Николай Лушпиенко. Еще вчера Сергей Князев снял его с этой должности в Сумской, чтоб перевести на новую - в Запорожье. Соответствующий приказ Сергей Князев подписал сегодня.

Тем временем сегодня утром в Якимовке застрелили заместителя главу Якимовской ОТГ Дмитрия Кириллова. Его расстреляли из автомата у входа в Якимовский поселковый совет.

Дмитрию Кириллову было 42 года. Он курировал гуманитарные вопросы. У погибшего остались двое детей.

В то же время как сообщил теперь уже экс-глава областного управления полиции Сергей Комиссаров, в Запорожье значительно снизился уровень преступности. По словам полицейского, если ранее среди регионов Запорожье занимало первое место по уровню преступности, то сегодня – девятое.

Право Николай Лушпиенко

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