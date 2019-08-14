На Сумщине полиция разыскивает 87-летнего пенсионера Лебединским отделением полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшего Ильченко Николая Алексеевича, 1942 г.р., жителя с. Василевка.

Мужчина 7 сентября текущего года ушел из дома и до сих пор не вернулся. На вид разыскиваемому 80-85 лет, рост 165 см, вес около 90 кг, лицо овальное, волосы седые, лоб высокий; глаза серые, большой нос. Был одет в черные спортивные штаны, серую футболку, темную флисовую кофту, тапочки в сетку коричневого цвета.

Особые приметы: носит бороду, ходит с палкой.

Полиция обращается к всем, кому известна какая-либо информация о возможном месте нахождения Николая Ильченко сообщить в Лебединский ОП по тел. / 05445 / 2-02-21, 2-18-73, 0668607142, или в ближайший к вам отдел полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.