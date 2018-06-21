ICTV снимает сериал о сыщике по книгам сумского писателя Сериал «Лучший сыщик» расскажет об украинском прототипе Шерлока Холмса.

ICTV готовится к съемкам нового проекта – детективного сериала «Лучший сыщик». Он расскажет о приключениях украинского Шерлока Холмса – Ивана Подопригоры на Полтавском хуторе. Финансы для съемки пилотной серии выделит Украинский культурный фонд, сообщает пресс-служба телеканала.

История является экранизацией серии приключенческих книг сумчанина Владислава Ивченко. Режиссером нового телесериала выступит Александр Кириенко, а оператором – Слава Пилунский. Сериал планируют снимать в стиле ретро.

История детективной комедии «Лучший сыщик» разворачивается в начале ХХ века. Сюжет расскажет о бывшем филере и детективе Иване Подопригоре, который решает бросить работу в киевском охранном отделении и покупает хутор на Полтавщине, чтобы спокойно жить подальше от города и вести хозяйство. Тем не менее, героя, исполненного чувством справедливости, тянет к расследованиям.

Исполнителей главных ролей уже утвердили, но их имена пока держат в секрете.