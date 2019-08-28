Сумські рятувальники відзначили професійне свято 17 вересня, в приміщенні обласного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відбулися заходи з вшанування ікони Божої Матері «Неопалима Купина» та з нагоди професійного свята - Дня рятівника. На урочистості зібрався особовий та офіцерський склад Сумського гарнізону, ветерани служби.

З давніх часів, Святий образ захищає людей від вогняної стихії і оберігає рятувальників в їх благородній справі. Вогнеборці Сумщини глибоко шанують свою покровительку. Траплялись випадки, коли під час надскладних ситуацій було недостатньо лише людських зусиль та самовідданості. І тоді в свої права вступала висока духовність та віра в «Неопалиму Купину».

Цього року на урочистості до представників героїчної професії завітав настоятель Свято-Миколаївського архієрейського монастирського подвір’я архімандрит Смарагд, який відслужив водосвятний молебень з акафістом на честь ікони Богородиці «Неопалима Купина». У своїх молитвах присутні згадали і колег, які померли, загинули при виконанні службових обов’язків та вознесли молитви в ім’я всіх живих.

В своїй промові архімандрит побажав присутнім витримки у сповненій тривог службі, міцного здоров’я, родинного щастя та наголосили на тому, що Святий образ Божої Матері посилає захист всім, на кого випала почесна місія рятувати людей у мить небезпеки.

З професійним святом сумських рятувальників привітав начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області генерал-майор служби цивільного захисту Волик Геннадій Борисович та зачитав вітального листа від Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал-лейтенанта служби цивільного захисту Чечоткіна Миколи Олександровича.

По завершенню урочистостей, представник духовенства благословив працівників, ветеранів служби та провів миропомазання. Також архімандрит освятив розміщену на фасаді будівлі Управління спецтехніку, якою щодня користуються рятувальники під час приборкання надзвичайних подій та визволення людей із небезпек, повідомляє Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.