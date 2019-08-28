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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58128

Сумские патрульные задержали на вокзале телефонного вора (видео)

Во время ночного патрулирования экипаж патрульной полиции получил сообщение о необходимой помощи пассажиру поезда, который на минутах прибывает в Сум.

После прибытия к инспекторам обратился пассажир, который сообщил о краже у него мобильного телефона. За несколько минут общения с заявителем стражи порядка установили, что мужчина, который, вероятно, причастен к совершению правонарушения, может находиться в этом же вагоне.

Патрульные быстро его нашли. Во время проведения поверхностной проверки, 37-летний мужчина достаточно спокойно себя вел. Но когда понял, что стражи порядка обратили внимание на его вещи над спальной полкой, тихонько начал идти к выходу. Как только инспекторы обнаружили похищенное средство связи, пассажир выскочил из поезда и изо всех сил побежал по перрону. Патрульные сразу же догнали и задержали мужчину.

Как установили патрульные, данный гражданин уже был судим за совершение уголовного преступления по ст. 185 (кража) УК. Все же обстоятельства ночного происшествия выясняли следователи Сумского отдела полиции.

Право Кража

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