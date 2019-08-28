Сумские патрульные задержали на вокзале телефонного вора (видео) Во время ночного патрулирования экипаж патрульной полиции получил сообщение о необходимой помощи пассажиру поезда, который на минутах прибывает в Сум.

После прибытия к инспекторам обратился пассажир, который сообщил о краже у него мобильного телефона. За несколько минут общения с заявителем стражи порядка установили, что мужчина, который, вероятно, причастен к совершению правонарушения, может находиться в этом же вагоне.

Патрульные быстро его нашли. Во время проведения поверхностной проверки, 37-летний мужчина достаточно спокойно себя вел. Но когда понял, что стражи порядка обратили внимание на его вещи над спальной полкой, тихонько начал идти к выходу. Как только инспекторы обнаружили похищенное средство связи, пассажир выскочил из поезда и изо всех сил побежал по перрону. Патрульные сразу же догнали и задержали мужчину.

Как установили патрульные, данный гражданин уже был судим за совершение уголовного преступления по ст. 185 (кража) УК. Все же обстоятельства ночного происшествия выясняли следователи Сумского отдела полиции.