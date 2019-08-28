Сумские патрульные задержали на вокзале телефонного вора (видео)

После прибытия к инспекторам обратился пассажир, который сообщил о краже у него мобильного телефона. За несколько минут общения с заявителем стражи порядка установили, что мужчина, который, вероятно, причастен к совершению правонарушения, может находиться в этом же вагоне.
Патрульные быстро его нашли. Во время проведения поверхностной проверки, 37-летний мужчина достаточно спокойно себя вел. Но когда понял, что стражи порядка обратили внимание на его вещи над спальной полкой, тихонько начал идти к выходу. Как только инспекторы обнаружили похищенное средство связи, пассажир выскочил из поезда и изо всех сил побежал по перрону. Патрульные сразу же догнали и задержали мужчину.
Как установили патрульные, данный гражданин уже был судим за совершение уголовного преступления по ст. 185 (кража) УК. Все же обстоятельства ночного происшествия выясняли следователи Сумского отдела полиции.
В Шостке женщина нашла в банкомате забытую кем-то карточку. Вместо того, чтобы сдать ее в банк, использовала ее, чтобы помочь...
Мужчину, который находится в розыске полицией Киева, обнаружили патрульные в Сумах....
В полицию с заявлением о краже денег из квартиры обратился 54-летний житель Шостки....
Злоумышленник с сельского пастбища похитил 8-месячного бычка....
В Тростянце предстанет перед судом житель одного из сел района, который ночью проник в магазин и похитил оттуда несколько бутылок...