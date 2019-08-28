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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39194

Сумчан запрошують на дискусійний кіноклуб

Психологічній дискусійний кіноклуб вихідного дня «SOLARIS» запрошує всіх бажаючих у неділю 22 вересня на перегляд кінострічки режисера Рона Фріке «Барака».

«Барака» – документальний історичний фільм, який складається зі строкатої мозаїки сюжетів про найрізноманітніші куточки нашої планети. Промислові центри, мальовнича природа, перенаселені мегаполіси — всьому знайдеться місце в цій картині, яка покаже справжній вигляд нашого світу на початку 1990-х.

Рон Фріке – режисер, сценарист, монтажер та оператор який відкриває зовсім новий світ, потаємні куточки планети Земля.

Початок перегляду о 16:00 за адресою: вул. Соборна, 27.

Попередній запис за телефоном: +38 (0542) 67-98-39 або у коментарях.

Вхід вільний.

Досуг Киноклуб

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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