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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50207

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание гаража и спасли автомобиль

17 сентября в 12:39 к спасателям поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Ясная Поляна в Шостке.

На место происшествия выехал дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, горела сухая растительность, от которой загорелся деревянный забор, а огонь перекинулся на кровлю гаража. На момент прибытия спасателей площадь пожара на кровле составляла около 5 кв. м. Рядом с горящим гаражом и забором находился автомобиль, на который также могло распространиться пламени. Пожарные локализовали пожар в 13:01, ликвидировали - в 13:12 и не допустили дальнейшего распространения огня.

Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава, а также 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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