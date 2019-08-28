На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание гаража и спасли автомобиль 17 сентября в 12:39 к спасателям поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Ясная Поляна в Шостке.

На место происшествия выехал дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, горела сухая растительность, от которой загорелся деревянный забор, а огонь перекинулся на кровлю гаража. На момент прибытия спасателей площадь пожара на кровле составляла около 5 кв. м. Рядом с горящим гаражом и забором находился автомобиль, на который также могло распространиться пламени. Пожарные локализовали пожар в 13:01, ликвидировали - в 13:12 и не допустили дальнейшего распространения огня.

Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава, а также 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.