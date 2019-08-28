В Сумах чуть не сгорели две дачи В Сумах пожарные ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и не допустили переброску пламени на 2 дачных дома.

17 сентября, в 8:14 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании хозяйственной постройки по ул. Римского-Корсака в г. Сумы. На место происшествия выезжал дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей было установлено, что горение происходит внутри сооружения. Горел пол и мусор, а огонь быстро распространялся деревянными конструкциями сооружения. Возникла угроза переброски пламени на рядом расположенные 2 дачных дома и еще одну хозяйственную постройку.

7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар в 8:24, ликвидировали в 8:47 и предотвратили дальнейшее распространение огня, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.