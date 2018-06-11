Сумчанка выиграла турнир по кроссфиту в Николаеве 14 сентября в Николаеве проходил турнир по функциональному многоборью Power Athletic Challenge 2019.

Это были командные соревнования, в кома6нде - два человека. В турнире приняли участие трое сумчан. Марина Коба вместе с Татьяной Колесниченко из Николаева соревновались в команде «Зина, не беси меня». Они заняли первое место из 14 команд.

Мужская сумская команда «Замес» (Дмитрий Стриженок и Денис Мирошниченко) заняла 12-ое место.