Сумчанка выиграла турнир по кроссфиту в Николаеве

Это были командные соревнования, в кома6нде - два человека. В турнире приняли участие трое сумчан. Марина Коба вместе с Татьяной Колесниченко из Николаева соревновались в команде «Зина, не беси меня». Они заняли первое место из 14 команд.
Мужская сумская команда «Замес» (Дмитрий Стриженок и Денис Мирошниченко) заняла 12-ое место.
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