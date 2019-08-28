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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42335

На Сумщине ожидаются заморозки

Сумской областной гидрометцентр сообщил о прогноз погоды на ближайшие три дня.

19-20 сентября: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 м/с, ночью 19 сентября порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +10 .. + 15 °С.

В субботу 21 сентября - без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0 ..- 3 °С, днем +10 .. + 15 °С.

Общество Заморозки Прогноз погоды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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