На Сумщине ожидаются заморозки

19-20 сентября: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 м/с, ночью 19 сентября порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +10 .. + 15 °С.
В субботу 21 сентября - без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0 ..- 3 °С, днем +10 .. + 15 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
16-17 сентября в Сумской области будет удерживаться умеренно теплая, сухая погода, лишь порывистый ветер вносить некоторый дискомфорт....
Подходит к концу метеорологическое лето....
Теплая, сухая погода сохранится на Сумщине в начале новой недели....
По прогнозу областного Гидрометцентра, 6 сентября в области и по г. Сумы ожидается ночью и утром туман, видимость 200-500 метров,...