На Сумщине нашли 50-килограмоовую авиабомбу

Боеприпасы накануне была обнаружены в полях вблизи села Саево и Перетички Недригайловского района. На опасные предметы наткнулись местные жители во время земляных работ.
Пиротехники осторожно поместили взрывоопасные предметы в специально оборудованный пиротехнический автомобиль и транспортировали за пределы населенного пункта на специальную площадку подрыва.
ГСЧС Украины обращается к населению с просьбой: найдя подозрительный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь, о находке срочно сообщите местные органы власти или народную службу спасения по телефону «101».
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