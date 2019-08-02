На Сумщине нашли 50-килограмоовую авиабомбу 18 сентября пиротехническим отделением Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезврежено авиационную бомбу ФАБ-50, 11 минометных мин калибра 82 мм и артиллерийский снаряд калибра 76мм времен войны.

Боеприпасы накануне была обнаружены в полях вблизи села Саево и Перетички Недригайловского района. На опасные предметы наткнулись местные жители во время земляных работ.

Пиротехники осторожно поместили взрывоопасные предметы в специально оборудованный пиротехнический автомобиль и транспортировали за пределы населенного пункта на специальную площадку подрыва.

ГСЧС Украины обращается к населению с просьбой: найдя подозрительный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь, о находке срочно сообщите местные органы власти или народную службу спасения по телефону «101».