Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55202

На Сумщине нашли 50-килограмоовую авиабомбу

18 сентября пиротехническим отделением Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезврежено авиационную бомбу ФАБ-50, 11 минометных мин калибра 82 мм и артиллерийский снаряд калибра 76мм времен войны.

Боеприпасы накануне была обнаружены в полях вблизи села Саево и Перетички Недригайловского района. На опасные предметы наткнулись местные жители во время земляных работ.

Пиротехники осторожно поместили взрывоопасные предметы в специально оборудованный пиротехнический автомобиль и транспортировали за пределы населенного пункта на специальную площадку подрыва.

ГСЧС Украины обращается к населению с просьбой: найдя подозрительный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь, о находке срочно сообщите местные органы власти или народную службу спасения по телефону «101».

Общество Устаревшие боеприпасы

По тематике

Сумчанин нашел в своем дворе артснаряд
21.08.2019 13:27

Сумчанин нашел в своем дворе артснаряд

На Сумщине пиротехники уничтожили 2 боеприпаса, найденные в частных домовладениях....

На Сумщине лесник обнаружил авиабомбу
09.08.2019 10:27

На Сумщине лесник обнаружил авиабомбу

8 августа в Службу спасения «101» поступило сообщение от правоохранителей об обнаружении взрывоопасного предмета вблизи с. Воронцово Кролевецкого района....

На Сумщине искатель металлолома наткнулся на боеприпасы времен войны
08.08.2019 10:27

На Сумщине искатель металлолома наткнулся на боеприпасы времен войны

7 августа в Службу спасения «101» поступило сообщение от правоохранителей об обнаружении гражданином взрывоопасных предметов....

В поисках металла ахтырчанин наткнулся на боеприпасы
06.08.2019 15:11

В поисках металла ахтырчанин наткнулся на боеприпасы

Старый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны и два десятка патронов нашел в лесу и передал в полицию 50-летний житель...

Роменские пиротехники нашли 34 устаревших боеприпаса
02.08.2019 11:51

Роменские пиротехники нашли 34 устаревших боеприпаса

1 августа пиротехническим расчетом Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины во время планового обследования участка земли в с. Колисникове Роменского...

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
Вчера 11:50
В Глухове средь бела дня мужчину запихнули в багажник неизвестные в масках (видео)
Сегодня 18:15
Подробности утренней аварии с троллейбусом от патрульных
Сегодня 17:40
Ночью в Сумах чуть не сгорели два склада
Сегодня 17:34
В Сумах СБУ разоблачила двойного агента, завербованного ФСБ
Сегодня 17:25
На Сумщине нашли 50-килограмоовую авиабомбу
Сегодня 16:55
На Сумщине ожидаются заморозки
Сегодня 16:42
Сумчанка выиграла турнир по кроссфиту в Николаеве
Сегодня 16:28
В Сумах чуть не сгорели две дачи
Сегодня 16:12
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание гаража и спасли автомобиль
Сегодня 15:50
Сумчан запрошують на дискусійний кіноклуб
Сегодня 15:39
На Сумщине с 1 октября стартует две системы монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг
Сегодня 15:09
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.