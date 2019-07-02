В Сумах СБУ разоблачила двойного агента, завербованного ФСБ Служба безопасности Украины сообщает, что сорвали планы ФСБ в приграничном с Россией регионе, разоблачив агента российской спецслужбы.

Бывший правоохранитель по заданию ФСБ пытался получить в СБУ разведывательное поручение, то есть стать так называемым двойным агентом, пишет Радио Свобода.

История имела два начала. Первая - в 2015 году. Тогда, уволенный из правоохранительных органов гражданин Украины поехал по делам в Курскую область России. Там он попал под «обработку» российской спецслужбы. Как часто бывает, использовали и угрозы, и обещания вознаграждения. Завербовал бывшего украинского правоохранителя, рассказывают в Управлении СБУ в Сумской области, майор оперативно-разведывательного управления Пограничного управления ФСБ по Курской области Дмитрий Епифанов.

Завербованный агент дал подписку, что будет работать на ФСБ России и выбрал псевдоним «Мастер».

А второе начало истории произошел тогда, когда сотрудники СБУ обратили внимание на гражданина Украины, которому российские пограничники регулярно способствуют в пересечении границы, например - пропускают без очереди. Так «Мастер» попал в разработку контрразведчиков.

Завербованный долгое время не получал заданий от российских кураторов. Работать с ним ФСБ начала с 2017 года. «Мастеру» поручили создать канал контрабанды наркотиков и нелегальных мигрантов из Украины в Российскую Федерацию.

Цель ФСБ, во-первых, создать почву для дискредитации Украины перед международным сообществом, используя эту тему в пропаганде, а во-вторых, для улучшения собственных показателей работы.

В марте 2017 года контакт с «Мастером» передали капитану того же оперативно-разведывательного управления ПУ ФСБ по Курской области Александру Косареву.

Именно по его заданию создавался канал контрабанды наркотиков на этот раз. Выйти на большие объемы не удалось, - Косарева перевели на новое место службы, и он «перекрыл» созданный канал, чтобы увеличить собственные показатели.

«Мастер» за контрабанду получил 15 000 рублей

Следующий куратор, майор Денис Волох попытался использовать «Мастера» для сбора разведывательной информации о СБУ.

В конце весны нынешнего года поступило задание начать сбор персональных данных офицеров и сведений о работе негласного аппарата СБУ.

То есть - разоблачать агентуру украинской спецслужбы и передавать информацию россиянам.

Для этого шпион должен был «поднять» давние, времен работы в правоохранительных органах, знакомства и завести новые контакты с сотрудниками СБУ.

«Для сбора персональных сведений майор Денис Волох рекомендовал агенту установить контакты с сотрудниками СБУ, предложив свою помощь в качестве источника негласной информации. Так «Мастер» и сделал, говоря, мол, что он часто бывает на территории России, и у него есть возможность узнать что-то ценное для украинской разведки», - рассказывает заместитель начальника УСБУ в Сумской области полковник Юрий Байдак.

Больше ФСБ интересовала информация об украинских контрразведчиках - тех, кто противостоит разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб на территории Украины. Они приказали «Мастеру» собирать информацию об именах, адресах, телефонах, номерах личных и служебных автомобилей, личные характеристики, наличие компромата представителей украинской контрразведки.

Кроме того, «Мастер» должен был собрать сведения о людях, которые негласно сотрудничают с СБУ - речь идет о гражданах как Украины, так и России. Чтобы выявлять людей, агенту предоставили перечень определенных признаков.

Также ФСБ хотела узнать о лицах и объектах на территории РФ, которыми интересуется украинская разведка.

Ну, и, конечно, россиянам было важно узнать о формах и методах работы СБУ.

Поскольку «Мастер», так же, как и его российский куратор майор Волох, уже давно были в разработке контрразведки СБУ, то украинская спецслужба решила воспользоваться этой ситуацией в свою пользу.

Куратор майор Волох поручил «Мастеру» выпросить у СБУ задачи на территории России - желательно, такие, которые существенно вредят национальным интересам РФ. По плану, «агента СБУ», которого ФСБ фактически сама создала, должны были задержать и рассказать миру, как Украина собиралась навредить. Ну, а «провал агента» - это еще и оценка умения украинской спецслужбы работать.

Доказательства, что план был такой, говорят в сумском Управлении СБУ, вытекающие из анализа задач, которые получал «Мастер».

Он должен был «подставиться» под вербовку СБУ с обязательным письменным обязательством и выбором оперативного псевдонима. Ему приказали приобрести определенное количество атрибутики «Правого сектора» (организация, запрещенная в Российской Федерации) и перевезти ее в РФ.

«Последние сомнения у нас отпали, когда мы получили запись разговора «Мастера» с российским куратором майором Волохом», - говорит заместитель начальника УСБУ в Сумской области полковник Юрий Байдак.

Среди прочего, агент должен был приобрести в определенном магазине цифровой техники в Сумах флэш-накопитель и на следующей встрече передать куратору от ФСБ. Кроме того, ему поручили записать на диктофон разговоры с сотрудниками СБУ.

Все это вместе с признаниями «Мастера» должно было быть использовано для «информационных репортажей и новостей» на местных курских и центральных каналах Российской Федерации.

Однако украинские спецслужбы на этот раз сорвали этот план.

Как говорят в СБУ, изобличению этого агента, способствовало знание шаблонных подходов российских разведчиков в организации работы и связи с агентами.