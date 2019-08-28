Ночью в Сумах чуть не сгорели два склада

18 сентября, в 3:08 к спасателям поступило сообщение, что в областном центре по ул. 2-я Заводская горит здание, которое не эксплуатируется. По вызову было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
Уже через 8 минут спасатели прибыли на место происшествия. В этот момент огонь охватил деревянные стены и кровлю здания. В любой момент пламя могло перекинуться на два складских здания, которые находились рядом с эпицентром горения. Использовав более 16 т воды, в 3:51 пожар был локализован, в 5:34 его ликвидировали и предотвратили дальнейшее распространение огня.
Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Сумах пожарные ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и не допустили переброску пламени на 2 дачных дома....
17 сентября в 12:39 к спасателям поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Ясная Поляна в Шостке....
На Шосткинщине, между селами Калеевка и Вовна уже три дня горят трава и деревья, которые сами выросли на заброшенных участках....
Масштабный пожар произошел в районе «Свемы» 15 сентября....
15 сентября в 12:42 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в садовом кооперативе «Наука» в...