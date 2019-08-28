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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:34200

Ночью в Сумах чуть не сгорели два склада

Пожарные ликвидировали пожар в неэксплуатируемом сооружении и предотвратили распространение огня на два складских здания.

18 сентября, в 3:08 к спасателям поступило сообщение, что в областном центре по ул. 2-я Заводская горит здание, которое не эксплуатируется. По вызову было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

Уже через 8 минут спасатели прибыли на место происшествия. В этот момент огонь охватил деревянные стены и кровлю здания. В любой момент пламя могло перекинуться на два складских здания, которые находились рядом с эпицентром горения. Использовав более 16 т воды, в 3:51 пожар был локализован, в 5:34 его ликвидировали и предотвратили дальнейшее распространение огня.

Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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