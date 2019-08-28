Подробности утренней аварии с троллейбусом от патрульных Административный протокол составили патрульные на водителя грузовика, действия которого привели к ДТП.

18 сентября, около 8: 30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Харьковской.

Прибыв на место, инспекторы установили, что водитель грузового автомобиля DAF, совершая обгон, не убедился в безопасности своего маневра, после чего столкнулся с троллейбусом.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

На водителя грузовика инспекторы составили административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Материалы будут переданы в суд. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.