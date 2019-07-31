В Глухове средь бела дня мужчину запихнули в багажник неизвестные в масках (видео) В минувшую субботу, средь бела дня, в районе автовокзала г. Глухова похитили молодого человека, который общался по мобильному на остановке такси.

Все произошло мгновенно: с момента остановки легковушки, из которой вылетели двое в камуфляже, до того, как над жертвой закрылась крышка багажника, прошло с полминуты, пишет Курьер.

Несмотря на чрезвычайную быстротечность, событие привлекло к себе внимание многих людей, и, главное, сопровождалась настоящим шквалом сообщений на «102». Через час стало известно и номер авто нападающих - благодаря данным с видеокамер наблюдения объектов предпринимателей Буйковых. К счастью, нападение, о котором идет речь, был ничем лишь элементом отработки действий правоохранителей при похищении человека.