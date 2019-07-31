В Глухове средь бела дня мужчину запихнули в багажник неизвестные в масках (видео)

Все произошло мгновенно: с момента остановки легковушки, из которой вылетели двое в камуфляже, до того, как над жертвой закрылась крышка багажника, прошло с полминуты, пишет Курьер.
Несмотря на чрезвычайную быстротечность, событие привлекло к себе внимание многих людей, и, главное, сопровождалась настоящим шквалом сообщений на «102». Через час стало известно и номер авто нападающих - благодаря данным с видеокамер наблюдения объектов предпринимателей Буйковых. К счастью, нападение, о котором идет речь, был ничем лишь элементом отработки действий правоохранителей при похищении человека.
Сегодня, 4 сентября, в сумах полиция проводит плановые учения по отработке действий личного состава при вводе оперативных планов....
В период с 29 по 30 августа Штаб Антитеррористического центра и Координационная группа АТЦ при Управлении СБУ в Сумской области...
Штаб Антитеррористического центра и Координационная группа АТЦ при Управлении СБУ в Сумской области провели плановые тактико-специальные антитеррористические учения. Обучение прошли...
Спасатели провели тактико-специальные учения по тушению условного пожара резервуаров с нефтепродуктами....
30 июля в г. Сумы состоялись тактико-специальные учения на базе Сумской городской клинической больницы № 5....