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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:15194

В Глухове средь бела дня мужчину запихнули в багажник неизвестные в масках (видео)

В минувшую субботу, средь бела дня, в районе автовокзала г. Глухова похитили молодого человека, который общался по мобильному на остановке такси.

Все произошло мгновенно: с момента остановки легковушки, из которой вылетели двое в камуфляже, до того, как над жертвой закрылась крышка багажника, прошло с полминуты, пишет Курьер.

Несмотря на чрезвычайную быстротечность, событие привлекло к себе внимание многих людей, и, главное, сопровождалась настоящим шквалом сообщений на «102». Через час стало известно и номер авто нападающих - благодаря данным с видеокамер наблюдения объектов предпринимателей Буйковых. К счастью, нападение, о котором идет речь, был ничем лишь элементом отработки действий правоохранителей при похищении человека.

Право Похищение человека Учения

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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