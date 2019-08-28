«Альянс» снова крупно выиграл Сегодня, 18 сентября, прошли игры 10-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболу липоводолинский «Альянс» играл в гостях против МФК «Николаев-2». Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 3:0. За наших забивали Андрей Анцибор (2 и 33 минуты), а также Дмитрий Шевченко (56). Это была шестая подряд победа липоводолинцев.

После 10 туров «Альянс» остается на втором месте с 20 очками. На 5 больше у херсонского «Кристалла». В следующем туре, который пройдет 22 сентября, встречаются как раз лидеры группы. Матч пройдет в Сумах.