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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:34250

«Альянс» снова крупно выиграл

Сегодня, 18 сентября, прошли игры 10-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболу липоводолинский «Альянс» играл в гостях против МФК «Николаев-2». Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 3:0. За наших забивали Андрей Анцибор (2 и 33 минуты), а также Дмитрий Шевченко (56). Это была шестая подряд победа липоводолинцев.

После 10 туров «Альянс» остается на втором месте с 20 очками. На 5 больше у херсонского «Кристалла». В следующем туре, который пройдет 22 сентября, встречаются как раз лидеры группы. Матч пройдет в Сумах.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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