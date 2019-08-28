«Альянс» снова крупно выиграл

Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболу липоводолинский «Альянс» играл в гостях против МФК «Николаев-2». Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 3:0. За наших забивали Андрей Анцибор (2 и 33 минуты), а также Дмитрий Шевченко (56). Это была шестая подряд победа липоводолинцев.
После 10 туров «Альянс» остается на втором месте с 20 очками. На 5 больше у херсонского «Кристалла». В следующем туре, который пройдет 22 сентября, встречаются как раз лидеры группы. Матч пройдет в Сумах.
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