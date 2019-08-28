Сумские футзалисты сыграют с краматорскими

Игры пройдут в манеже СумГУ. В пятницу начало матча в 17.30, в субботу – в 10.30. Вход свободный.
Турнир по кроссфиту пройдет 21 сентября в спортклубе «B-tone»....
Автоквест «Снова в школу» пройдет в Сумах в пятницу, 20 сентября с 19.00 до 23.00....
Хочеться яскравих кольорів і тепла, особливо восени?...
Впервые в Сумах пройдет чемпионат Украины по версии POSA по спорте на пилоне и воздушной акробатике....
13-15 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....