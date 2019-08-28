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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18190

Сумские футзалисты сыграют с краматорскими

20-21 сентября «FoodCentre-СумДУ» сыграет две контрольные игры с прошлогодним победителем Первой лиги, командой «Авангард» Краматорск.

Игры пройдут в манеже СумГУ. В пятницу начало матча в 17.30, в субботу – в 10.30. Вход свободный.

Спорт FoodCentre-СумДУ Анонс Футзал

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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