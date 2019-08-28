Вице-чемпион Сумщины стартовал в кубке Украины

18 сентября, в выездном матче 1/8 Кубка Украины по футболу среди аматоров наши футболисты обыграли ФК «Скорук» из Томашевки (Днепропетровская обл.) 2:1.
Голами на выезде отличились Нелин и Безъязычный. Ответный матч пройдет 25 сентября.
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