Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:21482

В Сумах сдуло забор, закрывавший «позорные» фонтаны на Театральной площади

Вчерашний ветер повалил забор, поставленный вокруг аварийных фонтанов на Театральной площади.

Видео выложили в Фейсбуке.

Напомним: забор поставили перед Днем конституции, когда на Театарльной площади проходил фестиваль духовой музыки «Сурми України». Тогда на аппаратном совещании в мэрии заммэра Вера Мотречко назвала фонтаны «позорными» и попросила первого заммэра Владимира Войтенко что-то сделать. Тогда придумали закрыть «позор» забором, обещая скоро взяться за фонтаны. Однако позже выяснилось, что нет ни денег, ни желания делать фонтаны. А мэр Александр Лысенко задумал провести очередной конкурс по Театральной площади.

Напомним: вчера также сдуло остатки остановки на Роменской и повалило дерево, которое оборвало троллейбусные провода на Троицкой.

Общество Забор Театральная площадь

По тематике

Мэр Сум хочет посоветоваться с горожанами по поводу Театральной площади
27.08.2019 12:35

Мэр Сум хочет посоветоваться с горожанами по поводу Театральной площади

Весной следующего года обещают взяться за продолжение реконструкции Театральной площади....

16.08.2019 16:55

Сумчане голосуют за лежачих полицейских на Театральной площади

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установка лежачих полицейских на проезжей части вдоль новой пешеходной зоны на Театральной площади»....

В Сумах снова задумали конкурс по Театральной площади
05.08.2019 10:02

В Сумах снова задумали конкурс по Театральной площади

Мэр Сум Александр Лысенко поручил управлению архитектуры провести конкурс на благоустройство территории и фонтаны на Театральной площади....

На Театральной площади обустроят красивого «лежачего полицейского»
15.07.2019 11:09

На Театральной площади обустроят красивого «лежачего полицейского»

Такое поручение дал мэр Сум Александр Лысенко директору КП «Дорремстрой» Александру Вегере....

Сумчан запрошують подискутувати про долю Театральної площі
10.07.2019 17:56

Сумчан запрошують подискутувати про долю Театральної площі

Вже кілька років поспіль триває трагікокомедія з елементами фарсу навколо реконструкції Театральної площі....

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
17.09.2019 11:50
«Мобильный социальный офис» завтра будет работать в 12-м микрорайоне
Сегодня 11:47
Почетный гражданин Сум празднует день рождения
Сегодня 11:41
Как оказалось: у министра развития громад и территорий нет существенных замечаний к подготовке к отопительному сезону на Сумщине
Сегодня 11:28
Кому и почему в Сумах сегодня отключили воду
Сегодня 11:06
В Сумах снова взялись за ремонт Троицкой
Сегодня 11:00
В Сумах установили табло-радары, чтобы усмирить лихачей
Сегодня 10:44
На Сумщине копы остановили пьяного таксиста
Сегодня 10:42
На Сумщине будут судить мужчину, который издевался над своей матерью
Сегодня 10:29
Сумские футзалисты сыграют с краматорскими
Сегодня 10:18
В субботу в Сумах пройдет чемпионат Украины по драг-рейсингу
Сегодня 09:40
В Сумах сдуло забор, закрывавший «позорные» фонтаны на Театральной площади
Сегодня 09:21
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.