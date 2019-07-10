В Сумах сдуло забор, закрывавший «позорные» фонтаны на Театральной площади

Видео выложили в Фейсбуке.
Напомним: забор поставили перед Днем конституции, когда на Театарльной площади проходил фестиваль духовой музыки «Сурми України». Тогда на аппаратном совещании в мэрии заммэра Вера Мотречко назвала фонтаны «позорными» и попросила первого заммэра Владимира Войтенко что-то сделать. Тогда придумали закрыть «позор» забором, обещая скоро взяться за фонтаны. Однако позже выяснилось, что нет ни денег, ни желания делать фонтаны. А мэр Александр Лысенко задумал провести очередной конкурс по Театральной площади.
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