В Сумах сдуло забор, закрывавший «позорные» фонтаны на Театральной площади Вчерашний ветер повалил забор, поставленный вокруг аварийных фонтанов на Театральной площади.

Видео выложили в Фейсбуке.

Напомним: забор поставили перед Днем конституции, когда на Театарльной площади проходил фестиваль духовой музыки «Сурми України». Тогда на аппаратном совещании в мэрии заммэра Вера Мотречко назвала фонтаны «позорными» и попросила первого заммэра Владимира Войтенко что-то сделать. Тогда придумали закрыть «позор» забором, обещая скоро взяться за фонтаны. Однако позже выяснилось, что нет ни денег, ни желания делать фонтаны. А мэр Александр Лысенко задумал провести очередной конкурс по Театральной площади.

Напомним: вчера также сдуло остатки остановки на Роменской и повалило дерево, которое оборвало троллейбусные провода на Троицкой.