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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29268

На Сумщине будут судить мужчину, который издевался над своей матерью

До 2 лет лишения свободы грозит мужчине, который систематически совершал психологическое насилие над своей матерью.

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего мужчины, который систематически совершал психологическое насилие над своей матерью.

Установлено, что обвиняемый проживает в одном доме вместе со своей 58-летней матерью в г. Конотоп. Холостой и нигде не работающий мужчина, который нередко бывает в состоянии алкогольного опьянения, систематически оскорбляет свою мать, в частности выражается в ее адрес нецензурной бранью и т.п.

«Только за последний четыре месяца женщина трижды вызывала сотрудников полиции, чтобы они усмирили ее сына. Прибыв по вызову, правоохранители составляли относительно нарушителя административные протоколы. Поэтому его уже трижды привлекали к административной ответственности за домашнее насилие. Сначала он платил штраф, потом провел 7 дней под арестом, однако оскорблять мать так и не прекратил», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Наталья Бондаренко.

Действия мужчины квалифицированы по ст. 126-1 (домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение психологического насилия в отношении лица, с которым виновный находится в семейных отношениях, что приводит к психологическим страданиям, ухудшению качества жизни потерпевшего) УК Украины. На этот раз за содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Домашнее насилие Конотоп

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