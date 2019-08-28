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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42239

На Сумщине копы остановили пьяного таксиста

Во время патрулирования автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Хухра Ахтырского района, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ-21093 с шашкой такси, водитель которого нарушил ПДД.

Во время общения и проверки документов, инспекторы обнаружили у 25-летнего мужчины признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 0,60 промилле алкоголя, что в 3 раза превышает допустимую норму.

Стражи порядка составили на него админпротокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП, а также отстранили от управления.

Право Пьяный за рулем

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