На Сумщине копы остановили пьяного таксиста

Во время общения и проверки документов, инспекторы обнаружили у 25-летнего мужчины признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 0,60 промилле алкоголя, что в 3 раза превышает допустимую норму.
Стражи порядка составили на него админпротокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП, а также отстранили от управления.
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