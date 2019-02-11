Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44255

В Сумах установили табло-радары, чтобы усмирить лихачей

Табло-радары призваны напоминать водителям о безопасной скорости, тем самым дисциплинируя их.

Информационные табло-радары скорости движения автотранспорта, которые с прошлой недели работали в тестовом режиме, переведены в обычный режим.

Эти табло-радары приобрел для Сум БФ «Добро Ти». Также благотворители помогли с расходными материалами для установки. Место размещения табло предварительного согласовали с полицией и КП «Электроавтотранс», определив для установления две опоры в районе моста Харитоненко (с ул. И. Харитоненко на ул. Героев Крут).

В случае соблюдения скоростного режима информационное табло отражает реальную скорость транспортного средства цифрами зеленого цвета. При превышении - красного.

Эти табло применяются с профилактической целью. Их задача обращать внимание водителей на скорость движения автомобилей, что в свою очередь долино на подсознательном уровне дисциплинировать водителей и заставлять их соблюдать безопасную скорость.

Табло-радары передадут на баланс департамента инфраструктуры города. Гарантийный срок работы приборов составляет три года, полный средний срок службы - не менее шести лет.

Право Измерители скорости Превышение скорости Радары Табло-радар

По тематике

Сумские водители продолжают ставить рекорды превышения разрешенной скорости
13.05.2019 08:00

Сумские водители продолжают ставить рекорды превышения разрешенной скорости

На автодороге национального значения Н-12 «Сумы-Полтава» патрульные продолжают фиксировать нарушения установленной скорости движения автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM....

26.03.2019 16:29

В центре Сум пьяный без прав гонял со скоростью почти 200 км/час (видео)

Патрульные составили два админматериалы на мужчину, который управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения....

За месяц сумские копы зафиксировали почти сотню случаев превышения скорости водителями
15.03.2019 06:11

За месяц сумские копы зафиксировали почти сотню случаев превышения скорости водителями

Управление патрульной полиции в Сумской области подвело итоги первого месяца работы прибора TruCAM на дороге национального значения....

На Сумщине будут фиксировать скорость авто при помощи лазера
11.02.2019 15:18

На Сумщине будут фиксировать скорость авто при помощи лазера

С 11 февраля, на отрезке между 16 и 95 километром автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», инспекторы управления патрульной полиции в Сумской области...

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
17.09.2019 11:50
«Мобильный социальный офис» завтра будет работать в 12-м микрорайоне
Сегодня 11:47
Почетный гражданин Сум празднует день рождения
Сегодня 11:41
Как оказалось: у министра развития громад и территорий нет существенных замечаний к подготовке к отопительному сезону на Сумщине
Сегодня 11:28
Кому и почему в Сумах сегодня отключили воду
Сегодня 11:06
В Сумах снова взялись за ремонт Троицкой
Сегодня 11:00
В Сумах установили табло-радары, чтобы усмирить лихачей
Сегодня 10:44
На Сумщине копы остановили пьяного таксиста
Сегодня 10:42
На Сумщине будут судить мужчину, который издевался над своей матерью
Сегодня 10:29
Сумские футзалисты сыграют с краматорскими
Сегодня 10:18
В субботу в Сумах пройдет чемпионат Украины по драг-рейсингу
Сегодня 09:40
В Сумах сдуло забор, закрывавший «позорные» фонтаны на Театральной площади
Сегодня 09:21
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.