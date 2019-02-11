В Сумах установили табло-радары, чтобы усмирить лихачей

Информационные табло-радары скорости движения автотранспорта, которые с прошлой недели работали в тестовом режиме, переведены в обычный режим.
Эти табло-радары приобрел для Сум БФ «Добро Ти». Также благотворители помогли с расходными материалами для установки. Место размещения табло предварительного согласовали с полицией и КП «Электроавтотранс», определив для установления две опоры в районе моста Харитоненко (с ул. И. Харитоненко на ул. Героев Крут).
В случае соблюдения скоростного режима информационное табло отражает реальную скорость транспортного средства цифрами зеленого цвета. При превышении - красного.
Эти табло применяются с профилактической целью. Их задача обращать внимание водителей на скорость движения автомобилей, что в свою очередь долино на подсознательном уровне дисциплинировать водителей и заставлять их соблюдать безопасную скорость.
Табло-радары передадут на баланс департамента инфраструктуры города. Гарантийный срок работы приборов составляет три года, полный средний срок службы - не менее шести лет.
На автодороге национального значения Н-12 «Сумы-Полтава» патрульные продолжают фиксировать нарушения установленной скорости движения автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM....
Патрульные составили два админматериалы на мужчину, который управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения....
Управление патрульной полиции в Сумской области подвело итоги первого месяца работы прибора TruCAM на дороге национального значения....
С 11 февраля, на отрезке между 16 и 95 километром автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», инспекторы управления патрульной полиции в Сумской области...