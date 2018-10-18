«Мобильный социальный офис» завтра будет работать в 12-м микрорайоне В пятницу, 20 сентября, в Сумах состоится очередной выезд «мобильного социального офиса».

Прием граждан будет проходить в помещении отделения ПАО КБ «ПриватБанк» по адресу: ул. Героев Крут, 60.

Горожан будут консультировать представители департамента социальной защиты населения, Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, городского центра занятости, КУ «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня», Сумского городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украина в Сумской области.

«Мобильный социальный офис» будет работать с 10:00 до 12:00.