Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4740

«Мобильный социальный офис» завтра будет работать в 12-м микрорайоне

В пятницу, 20 сентября, в Сумах состоится очередной выезд «мобильного социального офиса».

Прием граждан будет проходить в помещении отделения ПАО КБ «ПриватБанк» по адресу: ул. Героев Крут, 60.

Горожан будут консультировать представители департамента социальной защиты населения, Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, городского центра занятости, КУ «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня», Сумского городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украина в Сумской области.

«Мобильный социальный офис» будет работать с 10:00 до 12:00.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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