В Сумах снова взялись за ремонт Троицкой В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия, движение транспорта по ул. Троицкая будет частично ограничено.

В связи с этим автобусы № 58, № 62 и троллейбусы № 3, № 4 будут курсировать с отклонением от расписания ( временно, на период проведения ремонта указанного участка), сообщили в КП «Электроавтотранс».