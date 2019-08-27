В Сумах снова взялись за ремонт Троицкой

В связи с этим автобусы № 58, № 62 и троллейбусы № 3, № 4 будут курсировать с отклонением от расписания ( временно, на период проведения ремонта указанного участка), сообщили в КП «Электроавтотранс».
Сумская облгосадминистрация оценила работы по текущему среднему ремонту дороги Сумы – Лебедин в 415 млн грн....
В связи с проведением открытого чемпионата города по велоспорту, 14 сентября с 10:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта по...
7 сентября, во время мероприятий по случаю 364-й годовщины со дня основания города Сумы, будет ограничено движение....
В связи с проведением велодня в ближайшее воскресенье, 8 сентября, на некоторых улицах Сум временно ограничат движение транспорта....
По городу работает шесть бригад КП «Дорремстрой»....