Кому и почему в Сумах сегодня отключили воду «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Героев Крут, 12 (порыв трубы горячей воды в межэтажных перекрытиях), ул. СКД, 36 (замена крана горячей воды в квартире), ул. Боровая, 43 (замена трубы холодной воды в квартире), ул. Засумская, 16Б (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Шевченко, 2 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Холодногорская, 37 (замена трубы холодной воды в квартире), ул. Бельгийская, 9 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире).