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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28166

Как оказалось: у министра развития громад и территорий нет существенных замечаний к подготовке к отопительному сезону на Сумщине

У министра развития громад и территорий Украины Алены Бабак пока нет существенных замечаний к Сумщине по подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сумской облгосадминистрации Сергей Луговой по итогам совещания в министерстве.

«К Сумской области вопросов у министра не возникало. Подготовка идет планово, и будем надеяться, что отопительный сезон начнется вовремя и без особых проблем», - рассказал чиновник.

Вместе с тем, по его словам, на сегодня 7 теплоснабжающих предприятий области находятся в так называемой зоне риска. Общий долг предприятий коммунальной теплоэнергетики Сумской области за потребленный природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 439 млн гривен, из которых, в частности, 173 млн гривен - это долг Котельной Северного промузла (Сумы), 137 млн гривен - ООО «Харьковэнергоремонт» (обеспечивает теплоснабжение в г. Шостка).

«Пока делается все необходимое для того, чтобы все эти предприятия получили номинации НАК «Нафтогаз» на газ. Ведь согласно законодательству Украины предприятия гарантированно получают номинации благодаря реструктуризации их долга или частичной или полной выплате долга перед «Нафтогазом», - напомнил он. - Если говорить о КСПУ, то руководство этого предприятия осуществляет необходимые шаги для получения разрешения на реструктуризацию долга, а следовательно и номинации в ближайшие дни. Есть все возможности для получения номинации и ООО «Харьковэнергоремонт» - из-за частичного погашения долга предприятия из городского бюджета».

Сергей Луговой подчеркнул, что предприятия теплоэнергетики Сумщины технически практически готовы к зиме, но вместе с тем остается вопрос подключения и доставка теплоносителя непосредственно к потребителю.

А так проблем почти нет…

Общество Отопительный сезон

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