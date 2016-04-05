Почетный гражданин Сум празднует день рождения

Михаил Фоменко родился 19 сентября 1948 года в с. Малая Рыбица Краснопольского района.
Известен по выступлениям за футбольный клуб «Динамо» (Киев) – трехкратный чемпион СССР, обладатель кубка кубков УЕФА, Суперкубка УЕФА. Игрок сборной СССР (1972—1977) – серебряный призер чемпионата Европы – 1972, бронзовый призер Олимпийских игр – 1976. Заслуженный мастер спорта СССР (1975).
После завершения игровой карьеры – футбольный тренер. Заслуженный тренер Украины. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. С 26 декабря 2012 по 23 июня 2016 года — главный тренер национальной сборной Украины.
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