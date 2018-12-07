На Сумщине усиливают меры по противодействию АЧС Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Сумской облгосадминистрации призывает жителей области в случае обнаружения в лесах и лесополосах трупов животных безотлагательно уведомлять территориальные органы Госпродпотребслужбы.

«Сейчас начинается сезон сбора грибов, поэтому в случае выявления населением трупов животных, необходимо позвонить на горячую линию Госпродпотребслужбы и сообщить о местонахождении объекта, чтобы специалисты отобрали биоматериал для исследования на африканскую чуму свиней (АЧС) и в случае обнаружения вируса принять все карантинных меры», - сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко во время видеоселекторного заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

Виталий Моисеенко также обратился к жителям Сумщины, деятельность которых связана с содержанием свиней, производством и оборотом продукции свиноводства, с призывом к безусловному соблюдению ветеринарно-санитарных требований, особенно «закрытого» режима работы хозяйства; карантина животных, контроля за перемещением и комплектованием стад; контроля кормов; недопущения скармливания пищевых отходов, термически необработанного зерна, использования подстилочного материала, который даже только теоретически мог иметь контакт с дикими свиньями.

Также внимание всех владельцев животных обратили на то, что о каждом случае выявления подозрения на заболевание у животных (отказ от корма, несвойственная поведение, скопление животных в одном месте, повышение температуры тела, появление на теле кровоизлияний и т.д.), необходимо срочно сообщать территориальные органы Госпродпотребслужбы на местах.

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