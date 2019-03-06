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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:51158

НБУ начинает изъятие из оборота еще одной монеты

С 1 октября монеты номиналом 25 копеек будут постепенно изыматься.

Национальный банк с 1 октября 2019 года начнет постепенное изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Сергей Холод, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Холод, в отличие от монет 1, 2 и 5 копеек, монеты номиналом 25 копеек пока будут оставаться в обращении и ими можно будет рассчитываться.

"Но те монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше", - сказал он.

Напомним, мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этой даты монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

По данным НБУ, в наличном обращении в Украине на 1 июля 2019 года находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн, в том числе банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

Больше всего по количеству в наличном обороте Украины находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23% и 29% соответственно). Среднее количество банкнот на одного украинца составляла 67 штук, а монет различных номиналов (разменных и оборотных) - 314 штук.

Экономика Монеты НБУ

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