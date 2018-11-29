Две сумские команды в Летнем кубке «Лиги смеха» Сегодня, 20 сентября, в 20:15 состоится эфир Летнего кубка «Лиги смеха» на телеканале «1+1».

За титул обладателя кубка будут бороться сразу две команды из СумГУ - «Николь Кидман» и «Гостиница 72». «Николь Кидман» выйдет на сцену вместе с экс-тренером команды «Гостиница 72», Владом Ямой, а «Гостиница 72» - с Юрием Ткачом, пишет сайт вуза.