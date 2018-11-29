Две сумские команды в Летнем кубке «Лиги смеха»

За титул обладателя кубка будут бороться сразу две команды из СумГУ - «Николь Кидман» и «Гостиница 72». «Николь Кидман» выйдет на сцену вместе с экс-тренером команды «Гостиница 72», Владом Ямой, а «Гостиница 72» - с Юрием Ткачом, пишет сайт вуза.
14 апреля в Сумском государственном университете состоится ¼ финала «Школьной лиги смеха»....
14 апреля в Сумском государственном университете состоится ¼ финала «Школьной лиги смеха»....
24 февраля в 15.00 в актовом зале СумГУ состоится фестиваль-открытие второго сезона Школьной лиги смеха....
2 декабря в г. Сумском государственном университете состоялся финал исторически первой «Школьной лиги смеха», где тренеры из числа участников телевизионных...
В финале «Лиги смеха» команда Сумского государственного университета «Гостиница 72» завоевала «серебро»....