На Химике копы поймали грабителей, избивших сумчанку Лиц, вероятно, причастных к нанесению телесных повреждений сумчанке, оперативно задержали патрульные.

Событие произошло в полдень на улице Мира. Экипаж патрульных получил сообщение о том, что двое мужчин нанесли телесные повреждения женщине и забрали у нее мобильный телефон. Через несколько минут, прибыв на место, патрульные обнаружили заявительницу с явными телесными повреждениями и тотчас же вызвали бригаду врачей для оказания медицинской помощи. Также инспекторы установили приметы лиц, вероятно, причастных к событию. А еще через несколько минут, стражи порядка задержали их неподалеку от места, где все и произошло.

Мужчины имели явные признаки алкогольного опьянения и вели себя агрессивно, поэтому инспекторы применили к ним наручники. Также патрульные установили, что 33-и 34-летний мужчины имеют «богатое криминальное прошлое». На место же вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.