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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06319

На Химике копы поймали грабителей, избивших сумчанку

Лиц, вероятно, причастных к нанесению телесных повреждений сумчанке, оперативно задержали патрульные.

Событие произошло в полдень на улице Мира. Экипаж патрульных получил сообщение о том, что двое мужчин нанесли телесные повреждения женщине и забрали у нее мобильный телефон. Через несколько минут, прибыв на место, патрульные обнаружили заявительницу с явными телесными повреждениями и тотчас же вызвали бригаду врачей для оказания медицинской помощи. Также инспекторы установили приметы лиц, вероятно, причастных к событию. А еще через несколько минут, стражи порядка задержали их неподалеку от места, где все и произошло.

Мужчины имели явные признаки алкогольного опьянения и вели себя агрессивно, поэтому инспекторы применили к ним наручники. Также патрульные установили, что 33-и 34-летний мужчины имеют «богатое криминальное прошлое». На место же вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Ограбление

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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