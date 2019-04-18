Сумчан запрошують на перший півфінал ліги КВН «Сумка»

За вихід у фінал змагатимуться 7 команд із Сум та Сумської області:
1. «Гроздья рябины» (СумДУ)
2. «Очерет» (СумДПУ)
3. «Жіноча збірна Бездрика» (СумДУ)
4. «Квас Тарас» (збірна шкіл)
5. «Вата» (збірна шкіл Охтирки)
6. «ДэнсВойсБэнд» (СумДУ)
7. «Тыщь»
Оцінюватиме виступи та визначатиме долю команд журі з досвідчених гумористів міста.
За підсумками двох конкурсів перепустку у фінал отримають лише три колективи.
Початок о 17.00. Вхід вільний.
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