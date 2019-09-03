В Сумах пройдет матч тура во второй лиге

На стадионе «Юбилейный» встретятся команды, которые лидирует в группе Б. Липоводолинский «Альянс» будет принимать херсонский «Кристалл».
У «Альянса» 20 очков, у «Кристалла» 25. Хозяева поля выиграли последние шесть матчей с общим счетом 22-3. Гости имеют семиматчевую выигрышную серию с общим счетом 24-4.
Начало игры в 17.00.
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