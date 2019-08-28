Сумчан навчатимуть мистецтву говорити У вівторок, 24 вересня, у книгарні «Є» пройде публічна лекція «Мистецтво говорити: як підготувати вдалий виступ».

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Вікторії Калашникової «Мистецтво говорити: як підготувати вдалий виступ», що відбудеться 24 вересня. Початок – о 18:30.

Із чого почати підготовку до виступу? Як почуватися впевнено перед аудиторією? Що робити, щоб вас почули? Про це та інше розповість Вікторія Калашникова.

Вікторія Калашникова — ведуча та авторка радіо- та телепроектів, викладачка французької мови.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270-19-04.

Вхід вільний.