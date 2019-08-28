Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44174

Сумчан навчатимуть мистецтву говорити

У вівторок, 24 вересня, у книгарні «Є» пройде публічна лекція «Мистецтво говорити: як підготувати вдалий виступ».

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Вікторії Калашникової «Мистецтво говорити: як підготувати вдалий виступ», що відбудеться 24 вересня. Початок – о 18:30.

Із чого почати підготовку до виступу? Як почуватися впевнено перед аудиторією? Що робити, щоб вас почули? Про це та інше розповість Вікторія Калашникова.

Вікторія Калашникова — ведуча та авторка радіо- та телепроектів, викладачка французької мови.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270-19-04.

Вхід вільний.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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