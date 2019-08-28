Сумчан навчатимуть мистецтву говорити

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Вікторії Калашникової «Мистецтво говорити: як підготувати вдалий виступ», що відбудеться 24 вересня. Початок – о 18:30.
Із чого почати підготовку до виступу? Як почуватися впевнено перед аудиторією? Що робити, щоб вас почули? Про це та інше розповість Вікторія Калашникова.
Вікторія Калашникова — ведуча та авторка радіо- та телепроектів, викладачка французької мови.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270-19-04.
Вхід вільний.
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