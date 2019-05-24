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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29218

На Сумщине проведут осеннюю кампанию вакинирования против бешенства диких животных

Госпродпотребслужбой Украины предусмотрено в октябре этого года поступления во все области более 350 тыс. доз антирабической пероральной вакцины.

Главам государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при райгосадминистрациях с обязательным привлечением территориальных подразделений лесного и охотничьего хозяйства и пользователей охотничьих угодий всех форм собственности необходимо будет организовать мероприятия по пероральной иммунизации диких плотоядных животных.

Такое поручение ответственным лицам было предоставлено во время видеоселекторных заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации.

Также им необходимо определить и утвердить площади охотничьих угодий для иммунизации. Не позднее, чем за 2 недели до начала кампании проинформировать исполнительные органы, органы местного самоуправления и населения о введении мер и недопущения проведения экскурсий детей и учащихся за пределами населенных пунктов, обращения в случае обнаружения приманок с вакциной.

Справка

Госпродпотребслужбой Украины в этом году в рамках осенней кампании по прививке против бешенства диких плотоядных животных предполагается обработки более 17 700 кв. км угодий и массивов. Обработка будет осуществляться авиатранспортом с помощью оборудования с GPS-навигатором.

Общество Вакцина против бешенства Госпродпотребслужба

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