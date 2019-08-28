Пенсионерка из Конотопа хотела оплатить коммунальные услуги, а потеряла 2 тысячи Пенсионерка из Конотопа отдала деньги незнакомым женщинам, которые предложили помочь оплатить якобы возникший долг за коммунальные услуги.

В полицию по данному поводу женщина обратилась только через несколько дней. Там открыли уголовное производство по статье «Мошенничество» и начали соответствующие меры, направленные на розыск злоумышленниц.

Сама же заявительница рассказала, что днем возле дома она встретила двух неизвестных ей женщин, обратившихся к ней и предложили оплатить коммунальные услуги.

В процессе разговора старушка пригласила их в свою квартиру, где женщины сообщили, что у нее образовалась задолженность, которую надо как можно быстрее оплатить, назвав сумму в 2000 гривен.

Правоохранители обращаются к гражданам с предостережением не быть слишком доверчивыми, у каждого неожиданного визитера, который называется работником коммунальных или государственных служб как водоканал, газовая служба, ЖЭК и т.д. обязательно нужно спрашивать документ, удостоверяющий его личность. Прежде, чем пускать людей к свое жилье, надо внимательно прочитать удостоверение, записать указанные в нем данные, и проверить в соответствующей организации, действительно ли у них работают такие лица. И только после подтверждения полномочий визитеров стоит решать, пускать их в дом или нет. Также не будет лишним заранее договориться с работниками соответствующих учреждений о том, что в случае необходимости проверки счетчиков или приборов они предварительно позвонят и согласуют время и процедуру проверки.

Именно от вашей бдительности и осмотрительности зависит сохранность вашего имущества и ваша личная безопасность, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.