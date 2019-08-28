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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52195

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские поймали вора

В Шостке злоумышленник похитил из ветеринарной аптеки калькулятор и машинку для стрижки животных.

О кражах машинки для стрижки животных и калькулятора из ветеринарной аптеки в полицию сообщил владелец. Он рассказал, что неизвестный воспользовался большим скоплением посетителей и незаметно похитил вещи. Обнаружили краже лишь впоследствии, во время просмотра видео с камер видеонаблюдения.

Прибывшие по вызову полицейские узнали на записи неоднократно судимого за кражи 42-летнего местного жителя. Его разыскали и допросили. Тот не отрицал своей вины и рассказал, что похищенные вещи успел продать, а деньги использовал на собственные нужды.

Сейчас в отношении мужчины в полиции открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кстати, с начала года только благодаря камерам видеонаблюдения местным полицейским удалось раскрыть более 40 таких преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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