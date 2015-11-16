За три дні до старту анонсували велопробіг до 80-річчя Сумщини

Вперше на Сумщині пройде велопобіг на 80 км з екскурсійними заходами, присвячений 80-річчю утворення Сумської області.
Захід відбудеться 22 вересня 2019 року.
Місце сбору ТРЦ «MOST» (проспект Курський 81) о 8:30. Час старту о 9:00.
Маршрут буде проходити через Хотінь та Кияницю (2 екскурсії по двом садибам). Також на учасників буде очікувати польова кухня.
Цей захід не є змаганням і проходить не на швидкість! Участь у заході безкоштовна!
Запрошують усіх бажаючих від 16 років.
Оскільки захід з виїздом за місто, перевірте стан свого велосипеду, та візьміть з собою запасну камеру про всяк випадок.
Прохання для тих, хто планує брати участь, відмічатися у фейсбуці або на сайті velo.sumy.ua, щоб знати хоча б приблизну кількість учасників для забезпечення достатньої кількості провізії, пишуть організатори.
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