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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23118

За три дні до старту анонсували велопробіг до 80-річчя Сумщини

«Велопробіг 80 км - 80 років Сумській області» пройде 22 вересня.

Вперше на Сумщині пройде велопобіг на 80 км з екскурсійними заходами, присвячений 80-річчю утворення Сумської області.

Захід відбудеться 22 вересня 2019 року.

Місце сбору ТРЦ «MOST» (проспект Курський 81) о 8:30. Час старту о 9:00.

Маршрут буде проходити через Хотінь та Кияницю (2 екскурсії по двом садибам). Також на учасників буде очікувати польова кухня.

Цей захід не є змаганням і проходить не на швидкість! Участь у заході безкоштовна!

Запрошують усіх бажаючих від 16 років.

Оскільки захід з виїздом за місто, перевірте стан свого велосипеду, та візьміть з собою запасну камеру про всяк випадок.

Прохання для тих, хто планує брати участь, відмічатися у фейсбуці або на сайті velo.sumy.ua, щоб знати хоча б приблизну кількість учасників для забезпечення достатньої кількості провізії, пишуть організатори.

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