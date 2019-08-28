В центре Сум поймали наркозакладчика «Заблудился ночью посреди города», - именно так объяснил свое подозрительное поведение мужчина, у которого патрульные обнаружили большое количество, вероятно, наркотических веществ.

Патрулируя улицу Засумская, внимание стражей порядка привлек прохожий, который, увидев служебный автомобиль, он начал подозрительно оглядываться в разные стороны, как бы ища пути для побега.

Инспекторы решили с ним поговорить. Во время общения с патрульными гражданин начал рассказывать, что он якобы приезжий, поэтому и заблудился в областном центре. Однако, когда стражи порядка установили, что 32-летний мужчина все же сумчанин, то он заметно занервничал.

Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у мужчины три полиэтиленовых пакетика с кристаллическим веществом белого и зеленого цвета, похожего на наркотическое, два пакетика с марками, похожими на особо опасное наркотическое вещество «ЛСД», а также бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.