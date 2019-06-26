Освобожденного из плена военного моряка встречали на Сумщине

Встречали земляка-героя глава Шосткинской РГА Виктор Ждамиров и глава Шосткинского райсовета Виктор Долиняк. Чиновники передали Богдану флаг Военно-Морских Сил, который развевался на здании администрации с момента захвата в плен 24 украинских военнослужащих.
«Шосткинщина, когда получила известие об этой беде, стала молиться за судьбу моряков. Каждая рабочая встреча с твоим отцом, Павлом Николаевичем, начиналась с вопросов о ходе рассмотрения дел, касающихся вас. Несмотря на все проблемы, мы твердо верили, что правда на нашей стороне, и она восторжествует. Спасибо за выдержку и мужество всем твоим побратимам, благодарны семье за воспитание настоящего сына Украины, и пусть никогда не угасает вера в несокрушимость нашей страны. Пусть и сегодня в день православного праздника и всегда тебя хранит покровитель моряков Святой Николай», - обратился к Богдану Виктор Ждамиров и символически подарил икону.
«Когда в Шостке презентовали выставку, которая путешествовала по городам откуда родом пленные моряки, желающие приобщались к акции поддержки и покупали картины. У тебя также есть твоя личная, она ждала тебя, и, покупая ее, я точно знал, что передам тебе ее лично в руки. Искренне рад видеть тебя здоровым, улыбающимся и возмужавшим. Теперь верю, что со временем эта картина будет висеть в кабинете адмирала Небылицы»- приветствуя, отметил Виктор Долиняк.
Родные Богдана (в администрацию он пришел с отцом и молодой женой) рассказали: труднее всего было ждали уже в аэропорту, тогда время словно остановилось.
В свою очередь командир малого бронированного артилерийского катера «Никополь» рассказал о времени, которое он провел в плену в Российской Федерации, как из всех стран мира пленные моряки получали письма поддержки. Также Богдан поблагодарил всех, кто поддерживал их в сложные времена и не дал сломаться.
Все 24 моряка намерены продолжить служить в украинских Военно-морских силах, сообщает Шосткинская районная государственная администрация.
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