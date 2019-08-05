В Тростянце полицейские поймали велограбителя Им оказался неоднократно судимый 35-летний местный житель. Интересовали злоумышленника исключительно велосипеды.

В полицию с заявлением об ограблении обратился 57-летний мужчина. Правоохранителям объяснил, что возвращался домой, когда неожиданно к нему подбежал незнакомец, ударил его в лицо кулаком и отобрал велосипед, который он вел в руках. На следующий день аналогичное заявление поступило еще от одного жителя Тростянца.

Принятыми мерами полицейские разыскали злоумышленника. Выяснилось, что он имел судимости за совершение имущественных преступлений. Как пояснил сам злоумышленник, в обоих случаях он заметил, что владельцы велосипедов были не совсем трезвы, поэтому решил этим воспользоваться.

Сейчас похищенные велосипеды изъяты и будут возвращены владельцам.

По данным фактам следователями Тростянецкого отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Наказанием за содеянное может стать лишение свободы на срок от 4 до 6 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.