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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:33490

В Сумах дерево чуть не упало на машину (видео)

Видеорегистратор на авто сумчанина зафиксировал момент падения дерева на ул. Троицкая 18 сентября.

Видео выложили в Фейсбуке.

Напомним: это дерево упало рядом с детской больницей прямо на проезжую часть, оборвав при этом троллейбусную сеть.

Общество Упавшее дерево

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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