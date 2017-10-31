В Сумах дерево чуть не упало на машину (видео)

Видео выложили в Фейсбуке.
Напомним: это дерево упало рядом с детской больницей прямо на проезжую часть, оборвав при этом троллейбусную сеть.
У детской больницы на ул. Троицкой, дерево упало на дорогу.... 1
Сегодня, 27 июня, в Лебедине произошло ДТП на ул. Сумская....
Сегодня, 4 октября, в Сумах на ул. Ахтырская в результате шквального ветра сломалось дерево....
Сегодня, 4 октября, в 13.40 от порыва ветра упало дерево на ул. Первомайской....
В ночь с 30 на 31 октября в Конотопе из-за сильных порывов ветра сломалось несколько деревьев....