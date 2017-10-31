В Сумах дерево чуть не упало на машину (видео) Видеорегистратор на авто сумчанина зафиксировал момент падения дерева на ул. Троицкая 18 сентября.

Видео выложили в Фейсбуке. Напомним: это дерево упало рядом с детской больницей прямо на проезжую часть, оборвав при этом троллейбусную сеть.