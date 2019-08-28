На Сумщине распилили 2 миллиона на ремонте дороги

Шосткинской местной прокуратурой вместе со следователями следственного отдела Кролевецкого отделения полиции по материалам УСБУ в Сумской области сообщено о подозрении трем должностным лицам подрядных организаций, которые проводили капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Виноградова и ул. Зеленая в г. Кролевец, по факту завладения бюджетными средствами на сумму 2,1 млн грн по ч. 4, 5 ст.191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Решением Кролевецкого городского совета в течение 2016 года были выделены средства в сумме 3,6 млн гривен на капитальный ремонт дорог по ул. Виноградова и ул. Зеленая в г. Кролевец. В дальнейшем, Кролевецким городским советом были заключены соглашения о проведении ремонтных работ с четырьмя подрядными организациями.
В ходе проведения ремонта, укладки асфальта и бетонных плит, должностными лицами подрядных организаций умышленно внесены недостоверные сведения в акты выполненных работ, справки о потраченных средствах на приобретенный строительный материал и т.д., что привело к укладке некачественного дорожного покрытия, почти вдвое завышена площадь уложенных бетонных плит, что подтверждено соответствующими судебными комплексными экономическими и строительно-техническими экспертизами и другими доказательствами в совокупности.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Справка: наказание за совершение указанных преступлений предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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