Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:38228

На Сумщине показатель вакцинации от кори выше, чем в среднем по Украине

Об этом сообщила главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая во время очередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Показатели заболеваемости корью в Сумской области сейчас в 5-6 раз ниже общеукраинских. Больше всего болеют дети - 22%. Все лица, относящиеся к группам эпидриска, имеют сегодня доступ к иммунологическим препаратам и возможность осуществить вакцинацию на безвозмездной основе. Сейчас привито против кори более 33 тыс. взрослых и только 65% детей в возрасте 1 год и 68% детей в возрасте от 6 лет и старше.

«Вакцина против кори, паротита, краснухи выпускается только французским производителем, является единственной в мире и качественной. До конца года мы должны выйти на запланированный показатель - почти 100% вакцинации детей», - отметила Ирина Троцкая.

В связи с отказами родителей пока 727 детей Сумщины до сих пор не получили плановые прививки против кори, что приводит риск возможной вспышки этого заболевания в местах, где такие дети живут.

Временно исполняющий обязанности директора областного Департамента образования и науки Павел Роженко предоставил разъяснения относительно ситуации, которая сложилась вокруг запрета посещать учебные заведения невакцинированным детям.

«Сегодня, согласно действующему законодательству, дети, не имеющие прививки, не допускаются к посещению учебных заведений, сохраняя право на образование путем альтернативных форм обучения. Сейчас есть три вида предоставления образовательных услуг: индивидуальная, семейная и педагогический патронаж. В Сумской области достаточное количество педагогических работников, чтобы обеспечить качественное образование всем детям», - отметил он.

По итогам совещания было решено утвердить календарный план дополнительных мероприятий по иммунизации населения Сумской области против кори.

«В случае, если на территории сел, поселков или городов Сумской области есть дети, родители которых сознательно отказались от прививки, органам исполнительной власти и органам местного самоуправления необходимо обеспечить защиту других детей от инфекционных болезней в учреждениях образования и альтернативную форму обучения для невакцинованих детей», - отметил директор областного Департамента гражданской защиты населения Александр Милаш.

Общество Корь

По тематике

Для бесплатной вакцинации от кори возрастные ограничения отменены
30.05.2019 17:10

Для бесплатной вакцинации от кори возрастные ограничения отменены

Теперь взрослые любого возраста тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной (КПК)....

20.05.2019 11:04

Еще трое сумчан заболели корью

За последнюю неделю в Сумах трое сумчан заболели корью....

13.05.2019 13:15

В Сумах корь постепенно отступает

Сегодня, 13 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщили о ситуации с состоянием заболеваемости населения Сум корью....

26.04.2019 22:10

Сумской кардиодиспансер из-за кори закрыли на карантин (видео)

С 26 апреля Сумской областной кардиологический диспансер закрыли на карантин....

22.04.2019 10:50

За неделю корью заболели шестеро сумчан

В Сумах продолжают регистрироваться случаи заболевания корью....

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
17.09.2019 11:50
Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 14-го тура
Сегодня 17:49
На Сумщине «сняли порчу» за 8 тысяч
Сегодня 17:16
Село с Сумщины победило в конкурсе «Невероятные села Украины-2019»
Сегодня 17:00
На Сумщине проходит всеукраинский семинар для молодежи - «Школа палаточного лагеря»
Сегодня 16:36
С понедельника часть Криничной закроют на ремонт
Сегодня 16:22
Сумчан запрошують прокачати вміння публічно виступати
Сегодня 16:00
В Сумах из-за недоремонтированной дороги авто врезалось в дерево
Сегодня 15:33
В Сумах почтили партизан Второй мировой войны
Сегодня 15:04
Погода в Сумах: прогноз на выходные
Сегодня 15:00
Коррупционер-рекордсмен: на Сумщине главу сельсовета будут судить по 42 эпизодам
Сегодня 14:47
Из-за Епифания в Сумах на 6 часов ограничат движение
Сегодня 14:40
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.