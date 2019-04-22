На Сумщине показатель вакцинации от кори выше, чем в среднем по Украине Об этом сообщила главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая во время очередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Показатели заболеваемости корью в Сумской области сейчас в 5-6 раз ниже общеукраинских. Больше всего болеют дети - 22%. Все лица, относящиеся к группам эпидриска, имеют сегодня доступ к иммунологическим препаратам и возможность осуществить вакцинацию на безвозмездной основе. Сейчас привито против кори более 33 тыс. взрослых и только 65% детей в возрасте 1 год и 68% детей в возрасте от 6 лет и старше.

«Вакцина против кори, паротита, краснухи выпускается только французским производителем, является единственной в мире и качественной. До конца года мы должны выйти на запланированный показатель - почти 100% вакцинации детей», - отметила Ирина Троцкая.

В связи с отказами родителей пока 727 детей Сумщины до сих пор не получили плановые прививки против кори, что приводит риск возможной вспышки этого заболевания в местах, где такие дети живут.

Временно исполняющий обязанности директора областного Департамента образования и науки Павел Роженко предоставил разъяснения относительно ситуации, которая сложилась вокруг запрета посещать учебные заведения невакцинированным детям.

«Сегодня, согласно действующему законодательству, дети, не имеющие прививки, не допускаются к посещению учебных заведений, сохраняя право на образование путем альтернативных форм обучения. Сейчас есть три вида предоставления образовательных услуг: индивидуальная, семейная и педагогический патронаж. В Сумской области достаточное количество педагогических работников, чтобы обеспечить качественное образование всем детям», - отметил он.

По итогам совещания было решено утвердить календарный план дополнительных мероприятий по иммунизации населения Сумской области против кори.

«В случае, если на территории сел, поселков или городов Сумской области есть дети, родители которых сознательно отказались от прививки, органам исполнительной власти и органам местного самоуправления необходимо обеспечить защиту других детей от инфекционных болезней в учреждениях образования и альтернативную форму обучения для невакцинованих детей», - отметил директор областного Департамента гражданской защиты населения Александр Милаш.