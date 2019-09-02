Шосткинские хоккеисты стали вторыми на чемпионате Украины

В чемпионате приняло участие 11 команд. Команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» заняла второе место, проиграв по ходу турнира лишь одну игру команде «Старт» из Бердичевского района, которая в итоге стала третьей. Зато выиграли у команды хозяев «Политехник», которая тем не менее стала чемпионом. «Барса» и «Политехник» набрали одинаковое количество очков, но по разнице забитых и пропущенных голов, первое место досталось хозяевам.
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