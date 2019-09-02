Шосткинские хоккеисты стали вторыми на чемпионате Украины С 17 по 19 сентября в г.Коростень состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2008-2009 г.р.

В чемпионате приняло участие 11 команд. Команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» заняла второе место, проиграв по ходу турнира лишь одну игру команде «Старт» из Бердичевского района, которая в итоге стала третьей. Зато выиграли у команды хозяев «Политехник», которая тем не менее стала чемпионом. «Барса» и «Политехник» набрали одинаковое количество очков, но по разнице забитых и пропущенных голов, первое место досталось хозяевам.