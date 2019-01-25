Сумские пограничники нашли в поезде контрабандную косметику и кассовое оборудование 19 сентября в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили товары народного потребления и кассовое оборудование.

Осматривая поезд сообщением «Москва-Кишинев», пограничный наряд под пассажирским вагоном в месте для аккумуляторной батареи обнаружил 3 картонные коробки в которых находились около 80 флаконов и баночек с косметикой, а также 6 термопринтеров для печати чеков.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные товары пытался проводник этого поезда, 49-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженный груз изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.